İsrail ve Filistinli yetkililer ziyareti olumlu karşıladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Prens William'ın İsrail'e geleceğini memnuniyetle duyuruyoruz. Bu tarihi bir ziyaret, kendisi büyük bir coşkuyla karşılanacak" ifadelerini kullanırken, Filistin Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Prens'in Filistin'i Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davetiyle ziyaret edeceği belirtildi. Filistin Yönetimi adına Mahmud Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin çok önemli olduğu belirtilerek, "iki millet arasında dostluk ilişkilerini sağlamlaştırmaya katkı sunacağını umuyoruz" açıklamasına yer verildi.

Prens William'ın ziyareti hakkında detaylı bilgi verilmezken, eşi Kate Middleton'un Nisan ayında doğum yapacak olması nedeniyle bu ziyareti yalnız gerçekleştireceği söyleniyor.

İngiliz Başkonsolosluğu'nun açıklamasında da Kensington Sarayı'nın söz konusu ziyareti İngiltere ve Filistin halkları arasındaki kültürel ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını belirttiği aktarıldı.

ZİYARET BİR İLK OLACAK

Prens William'ın bu ziyaretiyle ilk kez bir İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Ramallah ve Tel Aviv'i ziyaret etmiş olacak. Kraliyet ailesi, uzun yıllar boyunca sürekli ziyaret etmeleri için gönderilen resmi davetlere katılım göstermemişti. Ancak Prens Charles gibi bazı Kraliyet mensupları İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenaze törenine katılmak üzere, özel günlerde İsrail'i ziyaret etmişti.

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