İngiliz polisi 'terör ihtimaline karşı' iki erkeği arıyor!

Başkent Londra'nın ünlü alışveriş alanı Oxford Caddesi ve eğlence mekanları üzerinde bulunan Oxford Circus metro istasyonunda yerel saatle 16.37'de silah sesleri duyulması iddiası üzerine polise yardım çağrısı gelmiş, Oxford Circus ile Bond Street metro istasyonları kapatılmıştı. BTP, güvenlik yetkililerinin olaya "terör bağlantılı bir olaymış gibi" müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken bölgenin güvenlik kordonu altına olduğu belirtti. Londra polisinden yapılan ortak açıklamada, bölgede ateş edildiğine ilişkin bir kanıtın bulunmadığı belirtildi.



BTP istasyonda bir münakaşa çıkmasına sebep olduklarını düşündüğü iki erkeğin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş görüntülerini paylaştı.



BTP Başkomiseri Martin Fry yaptığı açıklamada, "Yaşanan olayda bize hızlı bir şekilde yardımcı olan tüm acil durum servislerine teşekkür ederiz" dedi.

İngiliz polisi, dün metro istasyonunda meydana gelen olayın, iki kişinin tartışması sonucu insanların paniğe kapılıp metro istasyonundan kaçmaya başlaması sonucu ortaya çıktığını açıklamış, metro istasyonu tahliye edilmişti.

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