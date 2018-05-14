Independent gazetesinin haberine göre, İngilitere'deki başkent polis departmanının kullandığı yüz tanıma yazılımı, %98 oranında yanlış sonuç çıkarıyor. Yüksek teknoloji ürünü olarak lanse edilen bu teknolojinin tahminlerin çok ötesinde olumsuz sonuç vermesi, yetkililerin elini kolunu bağladı.

Gazetenin yayınladığı rakamlara göre son 104 vakanın yalnızca 2 tanesinde doğru eşleşme sağlandı. Haziran 2017 tarafından Güney Galler Polisi tarafından da kullanılan yazılım, bu bölgede 2.400'den fazla yanlış sonuca imza attı.

Yüz tanıma yazılımı nasıl çalışıyor?

Polisin elde ettiği fotoğrafları ya da video görüntüleri tarayan yüz tanıma yazılımı, elde ettiği yüzleri elinde suçlu veritabanındaki suratlarla eşleştirmeye çalışıyor ve 1 saniye gibi kısa bir sürede eşleşme sağlayabiliyor.

İngiliz yetkililer, yüz tanıma teknolojisinin mevcut şartlar altında kullanım için henüz uygun olmadığını belirtirken, DNA ve parmak izi gibi biyometrik kontrollerin bir süre daha suçluların bulunmasında ön planda olacağının altını çizdiler.