İngiliz şarkıcı Craig David, Londra'da rastgele bindiği bir otobüste şarkı söyledi. David'in bu sürprizi yolcuları şaşırttı. Craig David, sesiyle herkesi büyüledi.

Öte yandan David, ABD'de '7 Days', 'Walking Away' ve 'Fill Me In' dışında, yeni albümü 'The Time Is Now'ı yayınladı. Efsanevi şarkıcı salı günü 'The Time is Now' adlı yeni albümünü sosyal medya hesabından tanıttı.