Antalya’da konakladığı beş yıldızlı otel odasından, parası ve pasaportunun çalındığını iddia eden İngiliz turistin planını güvenlik görevlileri ortaya çıkardı. Turistin, Türkiye’de diş tedavisi yaptırdığı ve ihtiyacı olan parayı temin edebilmek için otelden eşyalarının çalındığını söylediği öğrenildi. Turistin pasaportunu otel bahçesine atması ve ayağıyla itmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay dün sabah saat 09.15 sırasında Kontaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İngiliz turist 28 yaşındaki Craig Mcgrogy, bir hafta önce tek başına otele yerleşti. Dün sabah saatlerinde odasından sırtında çantası ile çıkan Mcgrogy, elindeki pasaportunu otelin çıkış kapısının sağındaki duvar dibine bıraktı. Bir süre burada bekleyen Mcgrogy, pasaportun hemen bulunmaması için ayağıyla da ileri itti. İlk planını başarıyla gerçekleştiren Mcgrogy, bıraktığı pasaportun otel görevlilerinden birinin alması için yakın bir noktada beklemeye başladı. Pasaportun güvenlik görevlilerinin eline geçmesiyle odasına geçerek planını tutmasını beklemeye başladı. Resepsiyondan beklediği telefonun gelmesiyle Mcgrogy, pasaportunun yanında kasadaki 4 bin 500 paundunun (26 bin lira) çalındığını da söyledi. Güvenlik kameralarını hesaba katmayan Mcgrogy, planının boşa çıkmasıyla büyük şok yaşadı.Otelden sigorta parası almayı hesap eden Mcgrogy, planının suya düşmesiyle bu kez otel hakkında dava açtı.

PLANI BOŞA ÇIKTI

Otelin güvenlik müdürü Abdullah Düzgün, bugüne kadar yaşadıkları en ilginç olayın turistin hırsızlık oyunu olduğunu dile getirdi. Güvenlik görevlisinin otel bahçesinde bulduğu pasaportu resepsiyona teslim etmesiyle olayın başladığını aktaran Düzgün,“ Resepsiyondan müşteriye pasaportunun lobide olduğunu ve gelip alması söylendi. Misafir, pasaportunun kayıp olduğunu ve kasadaki 4 bin 500 pound parasının da kaybolduğunu söylüyor. Bu açıklama üzerine otel yönetimi ve güvenlik arkadaşlarla birlikte oda içinde bir inceleme yaptık, misafirin bilgilerini aldık. Misafir kendini haklı çıkartacak şekilde bilgiler verdi.” dedi.

4 bin 500 poundun yüksek bir mebla olduğu ve hırsızlık olabileceği şüphesiyle polise haber verdiklerini dile getiren Abdullah Düzgün, “Güvenlik kameralarından pasaportun nerede bulunduğuna dair geriye dönük inceme yaptık. Pasaportu misafirin otel çıkışının sağ tarafındaki duvar dibine atıp, böyle bir ortam hazırladığını tespit ettik. Hırsızlık süsü vererek, sigortadan para alacağını itiraf etti. Polisler geldiği zaman da pasaportu ve parasının alındığını söyledi. Polisin, misafire kamera kayıtlarından pasaportu kendisinin attığının görüldüğünü söylemesi üzerine turist geri adım attı ve parasının kalmaması nedeniyle sigortadan para almak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Parayı alabilirse diş tedavisinde kullanacağını anlattı. Biz yine de oteli küçük düşürmesinden dolayı polis merkezine şikayette bulunduk, kendisinin de otelden çıkışını verdik.” ifadelerine yer verdi.

Planlı bir hırsızlık olayının ilk defa başlarına geldiğini kaydeden Düzgün, hukuki boyutta konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

İngiliz turist Craig Mcgrogy ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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