Muğla’nın Bodrum ilçesine tatile gelen 2 İngiliz turist yolda yürürken kapkaça uğradı. Turistlerin şikayeti üzerine operasyon başlatan ekipler 200’e yakın güvenlik kamerası izleyerek zanlıları kıskıvrak yakaladı.

İHA'nın haberine göre, Gümbet Barlar sokağında eğlendikten sonra oteline dönen İngiliz turistlerin kapkaççılar tarafından çantaları çalındı. Sokak ortasında kapkaççılara direnen turistlere tornavida göstererek tehdit eden şahıslar daha sonra gözden kayboldu. Turistler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Konuyu araştıran Asayiş büro ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından yaklaşık 200 güvenlik kamerası izledi. Şahısların A.K. ve N.E.E olduğunu tespit eden ekipler daha sonra kapkaççıların kaldıkları evlere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda İngiliz turistlerden birinin çantası bulundu.

Emniyetteki sorguların ardından 2 kapkaççı adliyeye sevk edildi.

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