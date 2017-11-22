İngiliz turistten Gebze'ye gidiş dönüş taksi parası 3 bin lira aldılar

Atatürk Havalimanı'ndan Gebze'ye gidiş dönüş yapan İngiliz turistten bir taksici 3 bin liralık dudak uçuklatan bir ücret talep etti. Kredi kartından 3 bin lira çekilen turist sürücüyü BİMER'e şikayet etti.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'da bulunan bir İngiliz firmasının daveti üzerine Londra'dan Türkiye'ye gelen Gary Stimson, Gebze'de bulunan oteline gitmek için havalimanında taksi ararken, Turizm Seyahat acentesine yönlendirildi. Gebze'de kalacağı özel otele gitmek istediğini söyleyen Gary Stimson'dan seyahat acentesi gidiş dönüş ücreti olarak 3 bin liralık dudak uçuklatan ücret aldı. Bu ücret karşısında dolandırıldığını iddia eden Gary Stimson durumu İngiliz firmasının yetkililerine bildirerek yardım talep etti. Firma yetkilileri yaptıkları araştırma sonrasında Gary Stimson kredi kartından 3 bin liralık ücret çekildiğini öğrendi.

BİMER'E ŞİKAYET ETTİLER

Yaşanan olay karşısında ne yapacaklarını bilmeyen İngiliz firmasının yetkilileri durumu BİMER'e bildirdi. Firmanın yetkilileri Gary Stimson'da bulunan faturayı alarak, bağlı bulundukları TURSAP'a da şikayet dilekçesi verdi.



"ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN GEBZE'YE TAKSİYLE GİDİŞ DÖNÜŞ 300 VEYA 350 LİRA TUTAR"



Türkiye'ye gelen Gary Stimson'un Atatürk Havalimanı'nda dolandırıldığını iddia eden şirket yetkilileri, "Misafirimiz durumu bize anlatınca çok şaşırdık. Misafirimize mahcup olduk. İptal etmek istedik ama kredi kartından parayı hemen çekmişler. Misafirimiz, Atatürk Havalimanı'ndan Gebze'ye ticari taksiyle gitse, gidiş dönüş taksi parası 300 veya 350 lira tutar. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

Öte yandan Gary Stimson'un kendisini dolandırdıklarını iddia ettiği turizm şirketinin yetkilileri ise, 3 bin liranın içinde dört saatlik bir boğaz turu, Havalimanı- Gebze ve Gebze- Havalimanı lüks araç ile transfer ücretinin de olduğunu söyledi.

Gebze

atatürk havalimanı

taksi

BİMER