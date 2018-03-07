İngiliz Parlamentosunun alt kanadı eski Avam Kamarası Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve iktidardaki Muhafazakar Partili Milletvekili Crispin Blunt, eski Adalet Bakan Yardımcısı Lord Edward Faulks, ana muhalefetteki İşçi Partili Milletvekili ve Avam Kamarasının Sağlık Komisyonu Üyesi Paul Williams, uluslararası çalışmalarıyla tanınan İngiliz avukat Tim Moloney tarafından hazırlanan dilekçe bugün Mısır'ın Londra Büyükelçisi Nasser Kamel'e gönderildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'ye düzenlenecek bir seyahatle, Mursi'nin cezaevinde ziyaret edilmesi için Mısır hükümetinden izin istenen dilekçede, eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumundan endişe duyulduğu vurgulandı.

Ziyarette heyete başkanlık edecek Milletvekili Blunt, Mursi'yi görme taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Mursi'nin tutulduğu koşulların hem uluslararası hem de Mısır'ın kendi standartlarına kıyasla önemli ölçüde geri kalmış olabileceği yönünde endişeler var. Mursi'nin tutukluluğunun koşullarını kendimiz görüp ve değerlendirmek üzere bu talebimizi Mısır makamlarına ilettik. Hiç kimse insanlık dışı koşullarda tutulmamalıdır." ifadesini kullandı.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULUYOR

"Hayati tehlikesi" bulunduğunu ifade etmesine rağmen Mursi "tek kişilik hücrede" tutuluyor.

2013'te darbeyle görevden alınan Mursi, sağlık sorunları nedeniyle çoğu zaman duruşmalara da katılamamıştı. Katıldığı duruşmalardan birinde "Durumum kötü ve günden güne kötüye gidiyor." ifadesini kullanmış, sol gözünün görmemeye başladığını belirtmişti.

Bir sonraki duruşmasında savunma heyeti ile görüşmek isteyen ve tedavi hakkından feragat etmeyeceğini vurgulayan Mursi, hayatını ilgilendiren konular olduğunu, hapishanedeki yemekleri yemediği için iki defa şeker komasına girdiğini ifade etmişti.

Bunun üzerine Mursi'nin ailesi masrafları kendileri karşılamak üzere Mursi'nin özel bir sağlık merkezine nakledilmesi talebinde bulunmuş, mahkeme Mursi'nin sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak, Kasım 2017'de özel bir hastaneye nakline karar vermişti ancak bu karar şu ana kadar uygulanmadı.

Mısırlı yetkililer, Mursi'nin gerekli tedaviyi gördüğünü savunuyor.

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