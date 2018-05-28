İngilizce öğretmenine mektup yazan Trump 'sınıfta kaldı'!

ABD'de emekli İngilizce öğretmeni Yvonne Mason, Başkan Donald Trump'tan gelen mektubu gramer hatalarını düzelterek sosyal medyada yayınladı.

Öğretmen, öğrencisi olsa Başkan Trump'ın kendisinden sadece 'D' alacağını yazdı. Mason'a göre, Trump mektupta "ben" zamirini aşırı kullanmış, "devlet, millet, federal, başkan" gibi bir siyasetçinin günlük dilinde sıkça başvurduğu kelimeleri bile yanlış yazmış.

Mason, Florida'da 17 öğrencinin öldürüldüğü katliamın ardından Başkan Trump'a mektup yazıp görüşmek istediğini bildirmişti.

Trump ise yanıtında görüşme talebini reddediyor.

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