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Tolgay Arslan, "Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı atabilmektir derler. Sen büyük bir adım attın. Bize uzak değil aksine daha yakınsın kardeşim çünkü şanlı ay-yıldızlı Türk bayrağını ve Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edecek ve bunu en iyi şekilde yapacaksın." paylaşımını yaptı.