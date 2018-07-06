Üç gün sürecek ziyaret kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra Belediye Başkanı Sadıq Han ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile çeşitli temaslarda bulunacak olan Trump'ın göçmen karşıtı politikaları nedeniyle Londra'da büyük protestolar gerçekleşmesi beklendiği belirtildi.

Yaklaşık 50 bin kişinin Portland Place’teki BBC binasından Trafalgar Meydanı’na kadar 'Stop Trump' (Trump'ı Durdur) yürüyüşü gerçekleştireceği, 6 metre büyüklüğündeki bebek vücutlu Trump balonu Londra Parlamentosu üzerinde iki saat boyunca uçurulacağı aktarıldı.

Kitlesel fonlama yöntemiyle göstericiler tarafından 17 bin sterline satın alınan balonun uçması için 10 bin imza toplandığı, Londra Belediyesi tarafından balonun uçmasına izin çıktığı belirtildi.