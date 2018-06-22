İngiltere AB vatandaşları için Brexit sonrası planını açıkladı

İngiltere hükümeti, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının, Brexit sonrası ülkede yaşamaya devam edebilmek için neler yapmaları gerekeceğini açıkladı.
Buna göre, AB vatandaşlarına oturum izni verilmesi için 3 şart aranacak: Halihazırda İngiltere'de yaşıyor olmaları, hüküm giymemiş olmaları ve kimliklerini kanıtlamaları
İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, sürecin "hızlı, basit ve kolay" işleyeceği sözünü verdi ve ikamet başvurularının internet üzerinden ya da cep telefonu uygulaması aracılığıyla yapılabileceğini duyurdu.
Bakan Javid, "Planla birlikte, bu ülkede yaşamakta olan ve çalışarak, okuyarak ya da başka şekillerde ülkeye katkıda bulunan AB vatandaşlarının haklarına olan bağlılığımızı yerine getiriyoruz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkede kalmalarını istiyoruz ve bu süreci mümkün olan en kolay hale getirmek istiyoruz."
Javid, bir başvurunun reddedilmesi için "çok önemli bir sebep olmalı" diye konuştu.
Hüküm giymeme koşuluyla ilgili ise, "ciddi ve devamlılık arz eden bir suç olmalı, park cezalarından bahsetmiyoruz" dendi.
Başvuru ücreti yetişkinler için 65 sterlin (yaklaşık 408 Türk Lirası) olacak. Çocuklar için ise bu ücretin yarısı alınacak.
Başvurular, İngiltere'de süresiz oturma izni hakkı sahipleri için ise ücretsiz olacak.
Oturum iznine ilişkin kararların da en geç iki hafta içinde verilmesi bekleniyor.
Bir AB vatandaşının başvurabilmesi için ülkede 2020 sonu itibarıyla 5 yıldır yaşıyor olması gerekiyor.
31 Aralık 2020'ye kadar ülkeye giriş yapan ancak 5 yıllık süreyi henüz tamamlamamış olanlara ise süre tamamlanana kadar geçici oturum hakkı verilmesi planlanıyor.
İngiltere hükümeti, toplamda ortalama 3,5 milyon başvurunun yapılacağını tahmin ediyor.
Plan, AB üyesi olmayan ancak Birlik ile yakın ilişkileri bulunan İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç ülkelerinin vatandaşlarını da kapsıyor.
Başvuru sürecinin sonbaharda başlaması bekleniyor.
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