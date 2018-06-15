Geçtiğimiz Mart ayında açıklanan askıya alma kararı, Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’de yaşayan Türk toplumunu hayal kırıklığına uğratmıştı. Zira daha önce yürürlükteki Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında ülkede bulunan Türk vatandaşları İngiltere'de bulundukları 4 yıl sonunda herhangi bir sınava tabi olmadan ve herhangi bir ücret ödemeden süresiz oturuma başvurabiliyorlardı. Yeni düzenleme merakla bekleniyordu ve nihayet açıklandı.

Uygulamanın üzerinden 3 ay geçtikten sonra bugün (15.06.2018) ilgili hak güncellenerek yeniden yürürlüğe alındı. Konuyla ilgili olarak İngiltere’de Göçmenlik Hukuku Yetkili Danışmanı Mehmet Polat yeni sistemin şartlarıyla ilgili bilgi verdi.

İNGİLTERE’DEN OTURUM HAKKI İÇİN 3 KRİTİK KARAR

İngiltere’nin Brexit sonrası işleme aldığı yeni karara göre Ankara Anlaşması vizesine sahip Türk vatandaşları aşağıda belirtilen şartları sağladıkları takdirde süresiz oturuma başvurma hakkı kazanabilecekler;

1- Süresiz oturuma başvuru süresi 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Daha önce İngiltere’de belirli süre bulunma şartı aranmıyordu. Yeni karara istinaden İngiltere’de 1 yıl içinde 180 günden fazla ülke dışında bulunmama şartı getirildi.

2- Daha önce olmayan bir diğer kriter ise İngilizce yeterlilik sınavı ile ilgili. Süresiz oturum başvurusunda bulunmak için İngiltere’deki sosyal yaşama adapte olup olmadıklarını ölçen vatandaşlık (Life in the UK) sınavından geçme şartı getirildi.

3- Yeterlilik sınavı dışında yeni uygulamaya konulan diğer kriter ise başvurunun ücretli hale getirilmesi. Süresiz oturuma başvuracakların artık kişi başı 2389 Pound, yani yaklaşık 15 bin Türk Lirası ödemeleri gerekli.

Daha önce yürürlükte olan uygulamada başvuruda bulunan Türk vatandaşı süresiz oturum hakkını kesin olarak kazandıktan sonra yeterlilik sınavlarına giriyordu ve süreç tamamen ücretsizdi. Ancak yeni uygulamada aileden sadece başvuruda bulunan değil, aile bireylerinin tamamı başvuru aşamasında hem sınava girmek, hem de kişi başı olmak üzere başvuru ücretini ödemek zorunda.

Vatandas.uk websitesinde yer verilen bilgilere göre; yürürlüğe alınan sistemde süresiz oturum hakkının zorlaştığı bilgilerine yer veriliyor. Ankara Anlaşması vizesi özelliği gereği hiç bir şarta tabi tutulamaz.

İngiltere Hükümeti yeni düzenleme ile Brexit’e uyumlu olarak hem Avrupa Birliği uygulamalarından, hem de Ankara Anlaşması metninden uzaklaştı. Yeni uygulama tamamen İngiliz göçmenlik hukuku ile uyumlu hale getirilmesi isteminin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Göçmenlik Hukuku Yetkili Danışmanı Mehmet Polat konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Anlaşılacağı üzere yeni uygulama çok konuşulacak ve çok tartışılacak gibi gözüküyor. Görünen o ki, İngiltere İçişleri Bakanlığınca yayımlanan bu bildiri, Ankara Anlaşmasına köklü yenilikler getirmekte. Özellikle, ücretsiz başvuru hakkının ücretli hale getirilmesi tepki toplayacaktır. Birçok kişi Ankara Anlaşmasının eski kurallarına göre hayatlarını ilgilendiren karar aldı, plan yaptı ve ülkesinden ayrıldı. Tüm bu değişikliklerin Türk vatandaşlarının hayatlarına etkisini ilerleyen günlerde göreceğiz.”

Ankara Anlaşması başvuruları halen İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office) tarafından kabul ediliyor ve süreç -yeni bir düzenleme yapılmazsa- bundan böyle güncellenen şartlar çerçevesinde devam edecek gibi görünüyor.