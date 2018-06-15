Mesajında, Britanyalı Müslümanların ülkeye devasa ve değerli katkılarda bulunduğunu dile getiren May, bayramların "büyük kutlama ve sevinç zamanı" olduğunu belirterek, bayramın, Müslümanların ülkeye katkılarının kutlanması için bir fırsat oluşturduğunu kaydetti.

İngiliz lider, "Ülkenin her köşesinde ve hayatın her adımında Britanyalı Müslümanlar, kendi topluluklarına ve ülkelerine olumlu katkıda bulunuyorlar. Hepimizin gurur duyabileceği, başarılı, kapsamlı bir ülke haline gelmemizde rol oynuyorlar." diye konuştu.

Ülkeye katkılarından dolayı Britanyalı Müslümanlara teşekkür eden İngiliz lider, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun." dedi.

Johnson: Ülkemizi büyük kılan zengin çeşitlilik

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bayram dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Britanya'nın Müslüman topluluğu, sivil hayatın her alanında aktif olarak faaliyet gösterirken, iş dünyasından siyasete, sanattan tıpa kadar toplumun her alanında yer almaktadır. Ülkemizi büyük kılan da bu zengin çeşitliliktir." ifadesini kullandı.

Ülkesiyle dünya genelindeki tüm Müslümanların Ramazan Bayramını kutlayan Johnson, dışişleri bakanı olarak Müslüman dünyasında barış için çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Özellikle de odak noktamız Myanmar, Suriye ve Yemen'deki çatışmaların sona ermesidir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8'ini oluşturuyor.

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) June 14, 2018

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