İngiltere Başbakanı May: Mart 2019'da kesin bitecek

İngiltere'nin Başbakanı Theresa May, Brexit görüşmelerinin "zor" olduğunu ancak önemli ilerleme kaydettiklerini söylerken 2019 yılının Mart ayında AB üyeliklerinin kesin olarak biteceğini söyledi.

May, Brexit anlaşmasına varılmamasının Avrupa'nın geleceğine "zarar verme" olacağını söylerken İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde "kendini evinde hissetmediğini" söyledi.

Başbakan, Brexit sonrası İngiltere'nin AB vatandaşlarının haklarını kanunlarla garanti altına alacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonraki 2 yıllık "uygulama döneminde" AB kurallarını takip ederek AB tek pazarında kalması gerektiğini söyledi.

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