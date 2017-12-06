İngiltere Başbakanı Theresa May'e suikast girişimi engellendi!

İngiltere Başbakanı Theresa May'e yönelik bir suikast girişiminin engellendiği öne sürüldü.

Sky News'in haberine göre, İngiliz polisi ve iç istihbarat örgütü MI5 İngiltere Başbakanı Theresa May'i hedef alan bir suikast girişimini engelledi.

MI5'ın başında bulunan Andrew Parker'ın konuyla ilgili olarak kabinedeki bakanlarla bir toplantı yaptığı ve ciddi bir terör saldırısının önlendiğini söylediği belirtildi.

İngiltere'de kaosu yaymak ve Theresa May'i öldürmek için, Başbakanlık konutu olan Downing Street'i bombalamaya hazırlanan teröristlerin planı geçtiğimiz hafta iki kişinin gözaltına alınmasıyla açığa çıktı. Konuyla ilgili olarak istihbarat alan İngiliz polisinin haftalardır takibini sürdürdüğü ifade edildi.

Gözaltına alınan 20 yaşındaki Naa'imur Zakariyah Rahman ve 21 yaşındaki Muhammed Aqib Imran'ın Çarşamba günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde MI5 son bir yılda Birleşik Krallık'ta 9 farklı terör saldırısının önlendiğini duyurmuştu.

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