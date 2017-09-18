İngiltere Başbakanı Theresa May: İnsanlar Myanmar'da güven içinde yaşayabilmeli

İngiltere Başbakanı Theresa May, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların güven içinde yaşayabilmesi gerektiğini belirterek, "İnsanların şu anda şahit olduğumuz gibi saldırıya uğramaması ve kaçmak zorunda kalmaması gerekli." dedi.
Kanada'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren May, mevkidaşı Justin Trudeau ile bir araya geldi. İkili, Ottowa'da gerçekleşen görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Bir gazetecinin Myanmar'daki olaylarla ilgili sorusu üzerine May, saldırıya uğrayan Arakanlı Müslümanların barış içinde yaşayabilmesi gerektiğini söyledi.
May, "İnsanların şu anda şahit olduğumuz gibi saldırıya uğramaması ve kaçmak zorunda kalmaması gerekli. İnsanlar Myanmar'da güven içinde yaşayabilmeli." değerlendirmesini yaptı.
Trudeau ise Arakanlı Müslümanların yaşadıklarının Kanada'yı da kaygılandırdığını dile getirdi.
Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Trudeau, "Geçen hafta onunla konuştum, pozisyonumuzu açıkça anlattım. Şiddeti düşürmenin, saldırıya açık insanların korunmasının, bölgeye ve Myanmar'ın tümüne barış ve uyum getirilmesinin önemini vurguladım." diye konuştu.
Trudeau, Suu Çii'ye konuyla ilgili bir mektup da gönderdiğini anlattı.
Mektubun içeriğine değinen Kanada Başbakanı, "Masum hayatların korunması ve sadece Kanadanın değil, bütün dünyanın beklentileriyle uyumlu olarak kendisinin ve Myanmar hükümetinin atması gereken adımları içeren bir mektup yolladım." ifadesini kullandı.
May'in başbakan olarak Kanada'ya yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında başta İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından bir serbest ticaret anlaşması imzalamak olmak üzere pek çok konunun gündeme geldiği bildirildi.
İkili ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde ülkelerin Dışişleri, Savunma ve Uluslararası Kalkınma bakanlarının her yıl düzenli olarak stratejik diyalog toplantısında bir araya gelmesinin kararlaştırıldığı da açıklandı.
- Theresa May
- Justin Trudeau
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.