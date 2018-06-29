İngiltere BM Daimi Temsilcisi Pearce: Husiler füzeleri İran’dan getirdi

İngiltere Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Karen, Pearce Husi milislerinin ellerindeki füzeleri, İran üzerinden Yemen’e getirdiklerini açıkladı.

Pearce, yaptığı açıklamada İran’dan Yemen’e getirilen füzelerin bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini vurgulayarak, “Bölgenin güvenliği ve huzuru için bunun kesinlikle durdurulması gerek” ifadelerini kullandı.

İran’ın kendi güvenliğini korumak için uyguladığı yöntemleri eleştiren Pearce, bu yöntemlerin bölgeye istikrarsızlık getirdiğini belirtti.