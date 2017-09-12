İngiltere'de AB hukukunun üstünlüğüne son veren yasa tasarısı ilk oylamadan geçti

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İngiltere Parlamentosu'nda Avrupa Birliği (AB) mevzuatının İngiltere'nin iç hukukuna aktarılmasını sağlayacak AB'den Çıkış (Brexit) Yasa Tasarısı'nın ilk oylaması yapıldı.

Avam Kamarası'ndaki görüşmelerin ardından yapılan oylamada, yasa tasarısı 326'ya 290 oyla kabul edildi.

Böylece yasa tasarısının komisyon görüşmeleri aşamasına taşınması kabul edilmiş oldu.

Ancak yasa tasarısı, kanunların parlamentoda milletvekillerinin onayına sunulmadan doğrudan bakanlar tarafından değiştirilebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'li milletvekillerinin hepsi yasa tasarısı lehine oy kullandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May Getty Images İngiltere Başbakanı Theresa May

Anamuhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinin bir kısmı da lider Jeremy Corbyn'in itirazlarına rağmen yasa tasarısına destek verdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, oylamayı "İngiliz halkının arzusunu destekleyen tarihi bir karar" olarak nitelendirdi.

May, bu kararın AB'den ayrılma müzekerelerini devam ettirmek için yeşil ışık yaktığını söyledi.

Yasa tasarısının amacı, İngiltere AB'den Mart 2019'da resmi olarak ayrıldığında, AB hukukunun İngiltere iç hukukuna uygun şekilde aktarılarak, Brexit sonrası İngiliz hukukunda boşluk oluşmamasını sağlamak.

Bunun hayata geçirilmesiyle, Brexit'in ardından AB yasalarının İngiliz yasaları üzerindeki üstünlüğü ortadan kalkmış olacak.

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