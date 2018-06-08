İngiltere'de Amazon'dan Premier Lig hamlesi: Her sezon 20 naklen yayın

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İngiltere'de önümüzdeki yıldan itibaren 3 sezon boyunca Premier Lig karşılaşmalarını naklen yayınlayacak kuruluşlara Amerikan e-ticaret devi Amazon da katıldı.

Şirketin yayın platformu Amazon Prime, 2019-2022 yılları arasında her sezon İngiltere'de Premier Lig maçlarından 20 tanesini naklen yayınlayacak.

Amazon, Premier Lig maçlarının yayın haklarına yönelik 6 paketten birini satın aldı.

Amerikan şirketinin yayınlayacağı karşılaşmalar çok büyük oranda hafta içi oynanacak maçlardan seçilecek.

Premier Lig Yönetim Kurulu Başkanı Richard Scudamore, Amazon'u "heyecan verici yeni bir ortak" olarak nitelendirdi.

Yurt dışı yayın hakları için ayrı bir ihale yapılıyor

İngiltere'de 2019-2022 yılları arasında diğer Premier Lig maçları ise yine Sky ve BT'nin spor kanallarında yayımlanacak.

Her sezon naklen yayımlanacak maç sayısı ise yeni ihale ile 168'den 200'e çıkarılmıştı.

3 sezonluk yayın hakları için Sky yaklaşık 3 milyar 600 milyon sterlin, BT ise 975 milyon sterlin ödemeyi kabul etmişti.

Amazon'un ödeyeceği meblağ ise henüz bilinmiyor.

İngiltere Premier Ligi maçlarının yurt dışı yayın hakları için ise ayrı bir ihale yapılıyor.

Premier Lig'in yayın haklarında rekor bedel

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