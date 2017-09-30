Aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisinin (UKIP) yeni lideri eski asker Henry Bolton oldu.

Partinin Torquay’da yapılan yıllık kongresinde oyların yüzde 29,9'unu alan Bolton genel başkanlığa seçildi.

Partinin yeni lideri Bolton, sonucun ilan edilmesinin ardından yaptığı konuşmada Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılması (Brexit) konusuna öncelik vereceklerini söyledi.

Pegida'nın İngiltere şubesinin de kurucusu olan Waters’ın seçilmesi halinde partinin Avrupa Parlamentosundaki 20 milletvekilinden 18’i istifa edeceklerini açıklamıştı. İngiliz Savunma Birliği adlı aşırı sağ grubun eski lideri Tommy Robinson, Waters’a desteğini bildirmişti.

SON SEÇİMDE YÜZDE 10,8 OY KAYBETTİ

Partinin son genel başkanı Paul Nuttal, haziranda yapılan erken genel seçimde oyunun yüzde 1,8’e düşmesinin ardından istifa etmişti. UKIP, 2015 genel seçiminde yüzde 12,6 oy almış ancak dar bölge seçim sisteminden dolayı parlamentoya sadece bir milletvekili sokabilmişti.

UKIP’in kurucu genel başkanı Nigel Farage, partinin İslam karşıtı bir lider seçmesi halinde kendi sonunu hazırlayacağı uyarısında bulunmuştu. Farage’ın, partiden istifa edip Brexit konusunu siyasetin merkezi yapacak yeni bir parti kuracağı iddia ediliyordu.

HÜKÜMET AŞIRI SAĞ İLE MÜCADELE EDİYOR

Birleşik Krallık’ta hükümet aşırı sağ akımlara karşı yeni politikası kapsamında geçen yıl ilk defa böyle bir örgütü listesine aldı. Terör listesine dahil edilen “Ulusal Eylem” (National Action) adlı neo-Nazi örgüte yönelik bu ay yapılan operasyonlarda aralarında 4 muvazzaf askerin de yer aldığı 16 kişi gözaltına alındı. Askerlerden ikisi daha sonra serbest bırakıldı.

Hükümet son olarak bu hafta Ulusal Eylem’in başka adlar altında faaliyet gösteren kollarını da terör listesine dahil etti.

Kendisini "nasyonal sosyalist gençlik grubu" olarak tarif eden Ulusal Eylem örgütünün, ana muhalefetteki İşçi Partisinin kadın milletvekili Jo Cox’un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmasında adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, örgütün sloganları arasında yer alıyor. Örgüt, Mair'e destek veren sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta terör listesinde yer alan bir örgüte üyelik 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Ülkenin terör örgütleri listesinde 70'i uluslararası, 14'ü Kuzey İrlanda bağlantılı 84 yapı yer alıyor. PKK ve bağlantılı terör örgütleri de listede bulunuyor.