İngiltere'de camiye giderken bıçaklanan doktor saldırganı affetti

Dr Nasser Kurdy BBC

İngiltere'nin Manchester kentinde camiye giderken bir saldırgan tarafından bıçaklanan Nasser Kurdy, saldırganı affettiğini açıkladı.

Saldırganın kendisini soymaya çalışmadığını, yalnızca camiye gittiği için bir nefret suçuna maruz kaldığını söyleyen Kurdy, Pazar günü gerçekleşen olayda boyundan 3 cm. içeri giren bıçakla yaralandıktan sonra kendisinin de çalıştığı Wythenshawe hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

The Times gazetesinin haberine göre İngiltere'de tehlikeli bir atmosfer olduğunu söyleyen Kurdy, Müslümanlara yönelik nefret saldırılarının arttığını ve daha şiddetli hâle geldiğini belirtti.

Manchester polisi de saldırıyı bir nefret suçu olarak değerlendirdiklerini ve 54 ile 32 yaşlarında iki kişiyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Fakat Kurdy, soruşturma devam ederken saldırganları affettiğini söyledi, "Ona karşı kötü bir hissim yok. Ailem de onu affetti" dedi.