İngiltere’nin Liverpool kentinde bir kadın çocuğunu bir ipe bağlayarak cadde ortasında sürükledi. Joe Capin isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, insanların olanları sadece izlediği ancak müdahale etmediği görüldü.

Daily Mail sitesi, 31 yaşındaki kadının çocuğunun otizm hastası olduğunu ve "İnsanlar otistik bir çocuğa sahip olmanın zorluklarını anlayamıyor. Ben kötü bir anne değilim." açıklamasında bulunarak kendisini savunduğunu yazdı.

ÇOCUĞU YERDE SÜRÜKLEDİ



Videoyu çeken Joe Cain isimli kişi, kadının çocuğu arkasında sürüklemek için iplerden çektiğini görünce gözlerine inanamadığını ve bu anları kameraya aldığını söyledi. Videonun Twitter'da paylaşılması sonra çocuğu yerde sürükleyen anneye tepki yağdı. "Kötü anne" başlıklarıyla video paylaşıldı.

HALKTAN TEPKİ GELMEDİ



Sokak boyunca sürüklenen çocuğun duruma hiçbir tepki vermediği görülüyor. Videoyu çeken Joe Cain, "Kasabaya yürüyordum ve karşı kaldırımdaki çocuk yere düştü. Kadın çocuğu iple çekti." dedi. Çocuğun iyi göründüğünü söyleyen adam, çevreden hiçbir tepki gelmemiş olmasına şaşırdığını söyledi.