İngiltere'de deprem: Bakan ve yardımcıları gece yarısı istifa etti!

Birleşik Krallık'ta Brexit Bakanı David Davis, Theresa May hükümetinin AB'den ayrılma sürecinde izlemeyi planladıkları politikalara katılmadıkları için istifa etti.

Davis, Başbakan Theresa May'in politikalarının AB'den ayrılma müzakerelerini baltaladığını hissettiğini ve parlamentonun Brexit sonrası gücünü doğru anlamda yeniden kazanamayacağını düşündüğünü söyledi.

Davis, May'in ofisine gönderdiği dilekçede, "Politikanın genel yönelimi, bizi zayıf müzakere pozisyonunun en iyisinden ayıracak ve büyük ihtimalle bu kaçınılmaz olacak" dedi ve ekledi:

"Benim görüşüme göre, önerilen politikaların kaçınılmaz sonucu, gerçek olmaktan çok, parlamentonun hayal gücünü kontrol altına almak olacak."

Cuma günü yapılan kabine toplantısında İngiltere'nin Brexit sonrası dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerine yönelik ortak bir planda uzlaşıldığı açıklanmıştı ancak 'sert Brexit' yanlıları plana karşı çıkıyordu.

Plan İngiltere ile AB arasında bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını da öngörüyordu.

David Davis, Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumunun ardından bakanlık görevine getirilmişti. Davis'in yardımcılıklarını yapan Steve Baker ve Suella Braverman da istifalarını verdi.

Davis'in istifasıyla birlikte büyük darbe alan Başbakan Theresa May, bugün Avam Kamarası'na kabinede kabul edilen planı sunacak.

YENİ BAKAN AÇIKLANDI

İngiltere'de David Davis'in istifasıyla boşalan Avrupa Birliği'nden (AB) Çıkış (Brexit) Bakanlığına Dominic Raab getirildi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan duyuruda, İskan ve Planlama Bakanı olarak görev yapan Raab'ın, ülkenin AB'den ayrılık müzakerelerini yürütmekle görevli bakanlığa atandığı kaydedildi.

Raab, 2016'daki referandum öncesinde ülkenin AB'den ayrılığı için sıkı kampanya çalışmasında bulunmuştu. Basında Raab, selefi Davis gibi "sert Brexitçi" olarak tanımlanıyor.

Oxford ve Cambridge üniversitelerinden mezun 2 çocuk babası Raab, 2010'da milletvekilliğine seçilmeden önce avukatlık yapıyordu. 44 yaşındaki bakan 2015 yılından bu yana Muhafazakar Parti iktidarlığındaki hükümetlerde çeşitli görevlerde bulundu.