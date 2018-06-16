İngiltere'de 'etek altı fotoğraf' tartışması!

İngiltere, özellikle kameralı cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla gündeme gelen etek altı fotoğrafların suç sayılmasını öngören yasa tasarısını konuşuyor.

İngiliz kamuoyunda 'etek altı kanunu' olarak ele alınan yasa tasarısının Cuma günü yapılan oylamada Avam Kamarası'ndan geçmemesi Başbakan Theresa May'in tepkisini çekti. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan May, "Etek altı fotoğraflar, kurbanlarını küçük düşüren ve mutsuz eden bir mahremiyet ihlalidir. Tasarının Avam Kamarası'nda ilerleme kaydedememesi beni hayal kırıklığına uğrattı. Kısa süre içerisinde bu tedbirlerin hükümet desteğiyle parlamentodan geçtiğini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce Adalet Bakanı Lucy Frazer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu ayrı bir suç olarak tanımlamak, bu davranışın tolore edilmeyeceği ve sorumluların uygun bir şekilde cezalandıracağı yönünde net bir mesaj olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Şu anda yürürlükte olan yasalara göre sadece İskoçya'da 'etek altı fotoğraflar' ayrı bir suç olarak kabul ediliyor. İngiltere ve Galler'de ise mevcut yasalar etek altı istismarının her örneğini cezalandırmada yetersiz kalıyor.

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'na getirilen yasa tasarısı, istismara maruz kalan bir kadının dosyasının düşürülmesinin ardından yaptığı kampanyayla birlikte gündeme gelmiş ve oylamaya sunulmuştu.

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