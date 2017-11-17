İngiltere'de feci kaza! Uçakla helikopter çarpıştı!

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde bir uçak ile helikopter çarpıştı.

Uçak ve helikopterin enkazının bir evin üzerine düştüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda çok sayıda kişinin zarar görmüş olabileceğinden endişe ediliyor.