İngiltere'de gençler seks hayatlarında artık 'daha yenilikçi'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre gençler, karşı cins ile anal seks dahil olmak üzere "daha geniş yelpazede "bir cinsel hayat yaşıyor.
1990'dan beri her 10 yılda bir yapılan ulusal araştırmaya katılan her 10 milenyum gencinden biri, 18 yaşına gelmeden önce anal seksi denemiş olduklarını söyledi.
22-24 yaşları arasında ise her 10 gençten üçü anal seksi denediğini aktardı.
Yine de genç kadın ve erkekler arasında vajinal ve oral seks en çok tercih edilen ilişki tipi.
Ancak İngiltere'de cinsel ilişkiye başlama yaşının son yıllarda fazla değişmediği görülüyor.
En son yapılan araştırmaya göre bu yaş 16.
'Genç Sağlığı Dergisi'nde yayımlanan araştırmada gençlerin cinsel ilişki tiplerinin değiştiği gözler önüne serilirken bu tercihlerin neden değiştiğine çok değinilmiyor.
Southampton Üniversitesi'nden Prof. Cynthia Graham, cinsel hayatla ilgili tabuların yıkılmasında internet ve medyanın rolü olduğunu söylüyor:
"İnternet insanların eskiden yapamayacağı şeyleri kolaylıkla bulup görmesi anlamına geliyor. Anal seks hala iyi bir üne sahip değil. Ama yaklaşımlar değişiyor. Toplumun aynı cinsle ilişki gibi genel olarak sekse karşı daha açık olduğunu biliyoruz. Ama anal seks ve sebepleri arasında çok az bir araştırma var."
Graham, seks eğitimi ve gençlerin cinsel sağlıkları için gereken bilgi donanımı ile ilgili daha çok araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.
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