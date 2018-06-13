Polisten yapılan açıklamada, İslamofobik mektupla ilgili dün Lincoln kentinde 35 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin polisteki sorgusunun devam ettiği bildirilen açıklamada, kentteki bir ofiste de arama yapıldığı kaydedildi.

Mart ayında İngiltere’nin çeşitli kentlerindeki adreslere gönderilen mektuplarda, Müslümanlar "tehdit" olarak gösterilmiş, 3 Nisan'da da “beyaz çoğunluğa", "bir Müslüman'a zarar vermeleri" çağrısı yapılmıştı.

Terörle mücadele polisi, "Bir Müslüman'ı cezalandır" başlığını taşıyan mektupla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

MEKTUP

Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, sözlü saldırıdan cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor.

10 ila 500 puan "ödül" verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de bulunuyor.

İngiltere’de Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden "Tell Mama" grubu, mektubun Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde çeşitli adreslere gönderildiğini açıklamıştı.

Devlet Bakanı Victoria Atkins da konuya ilişkin "Hükümet olarak bu iğrenç mektubun içeriğini kınıyoruz. Düzgün bir toplumda buna yer yoktur.” değerlendirmesinde bulunmuştu. Atkins, "Hükümet olarak nefret suçlarını ve İslamofobi'yi son derece ciddiye alıyoruz." ifadelerini kullanmış ve İngiliz hukukunda bu suçlara yönelik etkin bir yasal çerçeve bulunduğuna dikkati çekmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.

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