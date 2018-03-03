İngiltere'de kraliyet düğününe halk da davetli

- AFP Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünleri 19 Mayıs'ta

İngiltere'de Galler Prensi Harry ile Amerikalı oyuncu nişanlısı Meghan Markle'ın Mayıs ayındaki düğün törenlerine halk arasından da davetlilerin katılacağı açıklandı.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada düğüne halktan farklı yaşlardan 1,200 kişinin davetli olduğu söylendi.

19 Mayıs'ta yapılacak düğüne toplam davetli sayısı 2 bin 640.

Halktan davetliler hayır kurumlarından, okul çocuklarından, kraliyet ailesi için çalışanlardan ve Windsor kenti sakinlerinden oluşuyor.

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Prens Harry ve Markle'ın "halkın düğün kutlamalarının bir parçası olmasını istedikleri" belirtildi.

Açıklamada "Bu düğün her düğün gibi gelin ve damadın karakterlerini ve değerlerini yansıtan neşe ve mutluluk anı olacak" denildi.

Çiftin Windsor Sarayı'nda St. George Kilisesi'nde öğle saatlerinde evlenmesi planlanıyor.

- PA

Nikahtan sonra Prens Harry ve Markle bir at arabasıyla geçit törenine katılacak.

Davetliler gelinin ve damadın Saray'a varışını ve geçit törenini izleyebilecek.

Çiftin nikahını Canterbury Başpiskoposu Justin Welby kıyacak.

Prens Harry'nin annesi Galler Prensesi Diana, Prens Charles ile Londra'daki Westminister Kilisesi'nde evlenmişti.

Nikahtan sonra Prens Charles akşam saatlerinde çiftin yakın arkadaşları ve ailesi için özel bir resepsiyon verecek.

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