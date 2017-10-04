Dailymail'in haberine göre, İngiltere Luton'da yaşayan Hakan Acar otopark tartışmasını kısa sürede sona erdirdi. Acar, teyzesinin evinin önüne park eden aracı tek başına kaldırarak yolu açtı.





OTOMOBİLİ KALDIRARAK GERİYE İTTİ



Acar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında otomobili ön tamponundan yakaladı, yerden daha iyi güç almak için terliklerini çıkaran Acar, bir tonluk aracı kaldırarak geriye itti.

Acar, "Bir aydır devam eden bir sorundu. Teyzem çıkamasın diye kasıtlı olarak oraya park edilmiş. Dürüst olmak gerekirse, aslında ilk etapta arabayı itmek amacıyla gelmemiştim. Sadece ne kadar ağır olduğunu görmek istedim ama sonra hareket ettirebileceğimi fark ettim." diye konuştu.

OTOMOBİL SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Hatalı park edilen otomobilin sahibi ise motoruna zarar geldiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

VİDEO KISA SÜREDE İZLENME REKORU KIRDI

Acar'ın otomobili itme anı videosu sosyal medyada paylaşılınca izlenme rekoru kırdı.





'TULK' ADIYLA TANINIYOR



İzleyenler Acar'a çizgi roman kahramanı 'Yeşil Dev'den (Hulk) hareket ederek, "Türk Yeşil Dev" lakabını taktı. Hakan Acar, çevresindekiler tarafından Türk ve Hulk kelimelerinin birleşimi olan 'TULK' diye tanınıyor.

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