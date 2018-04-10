İngiltere'de saatte ortalama 11 kişi tecavüze uğruyor!

İngiltere ve Galler’deki tecavüz vakalarını inceleyen ve psikolojik destek sağlayan sivil toplum kuruluşu Rape Crisis, yayımladığı raporda, 2016-2017 döneminde 202 bin 666 cinsel saldırı ihbarı yapıldığına dikkati çekti.

Örgüt, tecavüz kurbanları için 450 bin seans avukatlık, duygusal destek ve danışmanlık hizmeti verdi.

Bu dönemde 67 bin 59 kişi örgütün sağladığı uzman desteğinden yararlandı. Bu sayı önceki yıla oranla yüzde 16 artış gösterdi.

Örgütten hizmet alan kurbanların yüzde 42’sini çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan yetişkinler oluşturdu.

Rapora göre, tecavüz kurbanlarının yüzde 93’ünü kadınlar teşkil ediyor.

KURBANLARIN 2 BİN 651'İ 15 YAŞINDAN KÜÇÜK

Tecavüz kurbanlarından 2 bin 651’i 15 yaşından küçük. Tecavüze uğrayan 15 yaşından küçük çocuk sayısı önceki döneme oranla yüzde 55, 25 yaşından küçük genç sayısı ise yüzde 36 arttı.

Rapora göre, İngiltere ve Galler’de birden fazla cinsel istismara uğrayan çocukların oranı da 30 kat arttı.

KURBANLARIN YÜZDE 25'İ ENGELLİ

Örgüte tecavüz şikayetiyle başvuranların yüzde 20’sini siyahilar ve etnik azınlık grubu mensupları oluşturuyor. Tecavüz kurbanlarının yüzde 25’i ise engelli.

Rapora göre, İngiltere ve Galler’de her yıl yaklaşık 85 bin kadın ve 12 bin erkek tecavüze uğruyor. Bu da ülkede ortalama her saat 11 tecavüz vakası yaşandığını gösteriyor.

HER 5 KADINDAN BİRİ CİNSEL ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

Örgüt, 16 ila 59 yaşlarındaki her 5 kadından birinin cinsel şiddetin bir türüne maruz kaldığına dikkati çekti.

Tecavüz kurbanlarının yüzde 90’ı, saldırganı saldırıdan önce tanıyor.

Cinsel saldırıya uğrayanların sayısının yılda 500 bine yakın olabileceği uyarasını yapan örgüt, cinsel şiddet kurbanlarının sadece yüzde 15’inin polise başvurduğunu belirtti.

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