Merkezi yurtdışında olan sahte bir eğitim kurumundan diploma satın alan 3 binden fazla kişinin İngiltere'de başta sağlık sektörü olmak üzere pek çok alanda çalıştığı tespit edildi.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Pakistan merkezli Axact adlı çatı şirket altında faaliyet gösteren yüzlerce sahte online üniversite İngiltere’ye binlerce diploma sattı.
İnternet sitelerinden ve bir çağrı merkezinden ibaret üniversiteler arasında yer alan Nixon Üniversitesi, BBC muhabirine de 3 bin 600 dolar karşılığında diploma teklif etti.
Master ve doktora dereceleri de satan üniversitelerin müşterileri ile ilgili olarak İngiltere Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlattı.
Pakistan'ın Karaçi'deki bir çağrı merkezinden yürütülen işlemlerle İngiltere'ye 2013 ve 2014 yıllarında 3 binden fazla diplomanın satıldığı belirlendi.
Brooklyn Park Üniversitesi, Belford Üniversitesi, Baychester Üniversitesi ve Nixon Üniversitesi gibi adlar altında faaliyet gösteren yüzlerce sahte üniversitesinin, internet sitelerinde sahte fotoğraflar ve haberler ile kendi tanıtımlarını yaptıkları ortaya çıktı.
Sahte diplomalılar arasında İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi bünyesinde görev yapan doktor ve hemşirelerin de yer aldığı tespit edildi. Ancak bu kişilerin aldıkları diplomaların temel tıp eğitimine değil ilave idari ve mesleki uzmanlık dallarına ilişkin olduğu belirtiliyor.
İngiltere'de sahte diploma ile iş başvurusunda bulunmak 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılabiliyor.
Axact'ın sadece 2015 yılında yaklaşık 350 sahte üniversite aracılığıyla dünya çapında 215 binden fazla diploma sattığı ve 51 milyon dolar ciro yaptığı ifade ediliyor.
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