İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bir bowling salonunda silahlı bir kişinin iki çalışanı rehin tuttuğu bildirildi.

AA'nın haberine göre, Warwickshire kentine bağlı Nuneaton’daki MFA bowling salonunun Genel Müdürü Mehdi Amshar, basına yaptığı açıklamada, olayda silahlı bir erkeğin iki çalışanı rehin aldığını söyledi. Amshar, salon çalışanlarının silahlı kişiyi tanıdığını öne sürdü.

Bu arada İngiliz basınına konuşan bir görgü tanığı, silahlı bir erkeğin içerdekilere, “Dışarı çıkın.” diye bağırdığını söyledi.

Polis, olayın "herhangi bir terör eylemiyle bağlantısı bulunmadığı" bildirirken, acil servis hizmetleri de şimdiye kadar ölen ya da yaralanan bulunmadığını ve herhangi bir gelişmeye yönelik bölgede birkaç ambulans tutulduğunu aktarmıştı.

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