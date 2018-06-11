İngiltere’de 2016 yılında yapılan ülkenin AB üyeliğini oylandığı ‘Brexit’ referandumu öncesi Rusya’nın müdahalesinin olduğu ileri sürüldü. Gazete Habertürk'ün Telegraph Gazetesi’ne dayandırdığı habere göre, Brexit yanlısı kampanyanın etkin ismi UKİP Partisi’nin eski lideri Nigel Farage ile yakın ilişkileri bulunan ve kampanyasına yüklü miktarda bağışta bulunan milyoner işadamı Arron Banks, oylama öncesi en az 3 kez Rus yetkililerle görüştü.

Rusya’da altın madeni işi bulunan Banks, Farage aracılığıyla ABD Başkanı Donald Trump ile de görüştü. İngiliz muhalefeti, ülkenin iç istihbarat kuruluşu MI5’ten iddiaları araştırmasını istedi.

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