İngiltere'de şüpheli paket alarmı!

Wiltshire polisi olayın eski Rus ajanının Salisbury'de zehirlenmesi ile bir alakasının olduğunu düşünmediklerini söyledi. Şehir merkezinde bulunan Milford caddesinin polis kordonlarıyla çevrelendiği, civardaki binaların boşaltıldığı belirtildi.

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