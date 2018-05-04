İngiltere'de yerel seçimler bitti! Muhafazakar Parti beklenenden iyi durumda!

İngiltere’de 16 binden fazla adayın, 4 bin 370 sandalye için yarıştığı seçimde 150 belediyenin 97’sinde oy sayımı bitti.
İktidardaki Muhafazakar Parti oy sayımının tamamlandığı beldediye meclislerinin 30’unda kontrolü elinde tutarken, ana muhalafetteki İşçi Partisi 51 belediye meclisinde kontrolünü korudu.
İşçi Partisi, geçen seçimde kazandığı 1 belediye meclisini kaybederken, Muhafazakar Parti beklentilerin aksine şu ana kadar kayıp yaşamadı.
Muhafazakar Parti, geçen haziran ayında 71 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell Tower yangın faciasının yaşandığı Londra'nın Kensington ilçesinde de belediye meclisindeki kontrolü elinde tuttu. Sosyal konut niteliğindeki binada çıkan yangından, Muhafazakar Partili belediye sorumlu tutulmuştu.
İktidar partisi şu ana kadar sadece 6 belediye meclisi üyeliğini kaybederek 840 sandalye çıkarabilirken, ana muhalefet partisi sandalye sayısını 41 artırarak bin 399 belediye meclisi üyesi çıkardı.
İngiltere’nin aşırı sağcı partisi Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ise 92 sandalye kaybederek, şu ana kadar sadece 2 belediye meclisi üyesi çıkarabildi.
2014 yapılan yerel seçimde Muhafazakar Parti 236 sandalye kaybederken, İşçi Partisi 300'den fazla sandalye kazanmıştı.
İşçi Partisi, geçen yıl yapılan erken seçimde de hem oy oranını hem de milletvekili sayısını artırarak Başbakan Theresa May’in tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetmesine yol açmıştı.
Haziran ayındaki erken genel seçimde Muhafazakar Parti oyların yüzde 42,4'ünü, İşçi Partisi yüzde 40'ını almıştı. Milletvekili sayısı 316'ya düşen Muhafazakar Parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybetmişti.
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