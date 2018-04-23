İngiltere'de Yılın Futbolcusu Liverpool'un Mısırlı forveti Muhammed Salah

Liverpool'un Mısırlı forveti Muhammed Salah, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından Premier Lig'de 2017-2018 sezonunda Yılın Futbolcusu seçildi.

25 yaşındaki Salah; Kevin de Bruyne, Harry Kane, Leroy Sane, David Silva ve David de Gea gibi isimleri geride bıraktı.

Salah, ödülün futbolcular arasında yapılan oylama sonucu verildiğine dikkat çeken Salah, "Mutluyum ve gururluyum" dedi.

2014-2016 döneminde forma giydiği Chelsea'de fazla şans bulamadığını hatırlatan Salah, "Bir gün İngiltere'ye geri döneceğim ve herkesi nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim belliydi" diye konuştu.

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp da, Salah ile birlikte çalışma şansı bulmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

33 lig maçında 31 gol

Muhammed Salah sezon başında, Liverpool'un Salı günü Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geleceği Roma'dan 39 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında transfer edilmişti.

Mısırlı forvet bu sezon İngiltere Premier Ligi'nde 33 maçta 31 gol attı.

Bu sezon ligde şu ana kadar 9 da asist yapan Salah, Premier Lig'de şu ana kadar bir sezonda gol artı asist toplamı 40'ı bulan 5. futbolcu oldu.

Öte yandan, Manchester City'nin Alman forveti Leroy Sane de Premier Lig'de Yılın En İyi Genç Futbolcusu seçildi.

Manchester City geçen hafta Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan etmişti.

22 yaşındaki Sane ise ligde şu ana kadar 9 gol attı, 12 de asist yaptı.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği'ne göre Premier Lig'de bu sezon yılın 11'i de şöyle oluştu:

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