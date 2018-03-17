İngiltere'den Rusya'ya 'soğuk' mesaj: Nükleer denizaltı buzları kırdı, yüzeye çıktı!

İngiltere ile Rusya arasında, eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan kriz devam ediyor.

Son olarak İngiltere'nin nükleer denizaltısı HMS Trechant, Kuzey Buz Denizi'ndeki buz tabakasını kırarak su üzerine çıktı.

İngiliz basınında 'buz kırıcı' ve 'soğuk savaş' gibi yorumlara neden olan HMS Trechant'ın, iki ABD nükleer denizaltısıyla birlikte bir tatbikat yapacağı belirtildi.

Eski Rus casusu Sergei Skripal, İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazıyla zehirlenmiş, İngiltere olaydan Rusya'yı sorumlu tutarak yaptırımlar açıklamıştı.

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