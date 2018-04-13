İngiltere Başbakanı Theresa May'in acil çağrısıyla bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Duma'da düzenlenen kimyasal saldırı ile buna tepki olarak ABD'nin Suriye'ye yapması gündemde olan askeri harekata İngiltere'nin katılımının ele alındığı toplantıda, May'in, saldırıyı "şok edici ve barbarca bir eylem" olarak nitelendirdiği aktarıldı.
AA'nın haberine göre, Esad rejiminin kimyasal silah kullanımına yönelik geçmiş kayıtları bulunduğunu anımsatan İngiliz kabinesinin, geçen hafta sonu düzenlenen saldırının büyük ihtimalle sorumlusunun da rejim olduğu konusunda fikir birliğinde bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kabine, kimyasal silah kullanımına göz yumulmamasının hayati önem taşıdığı kararına vardı. Kabine, insani sıkıntıyı hafifletmek ve kimyasal silahların Esad rejimi tarafından daha fazla kullanılmasını engellemek için harekete geçme ihtiyacı üzerinde anlaştı. Kabine, Başbakan'ın (May) uluslararası bir müdahaleye uyum sağlamak üzere ABD ve Fransa'daki müttefiklerle çalışmayı sürdürmesi konusunda anlaştı."
MAY PARLAMENTONUN DESTEĞİNİ ALAMAMAKTAN ENDİŞELİ
İngiliz basını toplantı öncesinde çıkan ve Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberlerde May'in, konuyu parlamentoya götürmeden askeri harekata katılma eğiliminde olduğunu yazmıştı.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de konunun parlamentoda öncelikli olarak tartışılması çağrısında bulunmuştu.
Halen Paskalya tatilinde olan İngiliz parlamentosunun normal koşullarda pazartesi günü işbaşı yapması gerekiyor.
İngiltere'yi ABD'nin 2003'teki Irak seferine dahil eden eski Başbakan Tony Blair, İngiliz hükümetinin parlamentoya gitmeden ABD'nin askeri operasyonuna destek verebileceğini savunuyor.
Geçen yıl yapılan erken seçimde tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu kaybeden ve Kuzey İrlanda'nın sağ partisi Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kuran May, parlamentoda istediği desteği bulamamaktan endişe ediyor.
İngiliz parlamentosu Aralık 2015'te hükümete Suriye'de DEAŞ'la mücadele kapsamında hava harekatlarına katılması için izin veren tezkereyi onaylamıştı. Ancak parlamento, 2013'te benzer bir kimyasal saldırının ardından Suriye'ye yönelik hava harekatı öngören bir tezkereyi 13 oy farkla reddetmişti.
İngiltere Blair hükümeti döneminde ABD'nin Irak işgaline aktif destek vermişti. Blair daha sonra Irak'ın nükleer ve kimyasal silah kapasitesi ile ilgili olarak parlamentoyu yanıltmak ve ABD'ye, destek için parlamentoya başvurmadan önce söz vermekle suçlanmıştı.
Irak işgalindeki rolü nedeniyle maruz kaldığı eleştiriler, Blair'in 2007'de başbakanlıktan istifasına giden süreci başlatmıştı.
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