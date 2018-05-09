İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine rağmen İngiltere’nin anlaşmada kalacağını söyledi. Johnson, İngiltere parlamentosu milletvekillerine İngiltere'nin uluslararası anlaşmanın kazanımlarını korumak için çabalayacağını ifade etti.

İHA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, özünde kusurlu olarak nitelendirdiği İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.

Anlaşmaya imza atan diğer ülkeler anlaşmaya bağlı kalacaklarını söylerken, İran ise anlaşmayı kurtarmaya çalışacağını, ancak kurtaramazsa uranyum zenginleşmesini başaramayacaksa uranyum uranyumu zenginleştirme çalışmalarını devreye sokabileceğini söyledi.

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