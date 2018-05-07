İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Washington'da İngiliz Sky News televizyonuna açıklamalarda bulundu.
AA'nın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday olup olamayacağıyla ilgili bir soru üzerine Johnson, “ Kuzey Kore ve İran nükleer anlaşması sorunlarını çözebilirse, bunu Nobel Barış Ödülü'nü daha hiçbir şey yapmadan kazanan Barack Obama’dan daha az hak etmesi için neden göremiyorum.” yanıtını verdi.
Eski ABD Başkanı Obama, 2009'da "uluslararası diplomasiye katkılarından" dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
Trump’ın ülkesinin imzasını çekme tehdidinde bulunduğu İran nükleer anlaşmasıyla ilgili olarak da Johnson, “Başkan ocak ayında dünyaya meşru bir meydan okumada bulundu. Bu da İran’ın bölgede yapmakta olduğu bazı şer işleri ele alıp çözmek ve kıtalar arası balistik füzeye sahip olmasını engellemektir.” diye konuştu.
İran’ın bölgedeki ülkelere müdahale etmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Johnson, “Ayrıca (İran nükleer anlaşmasının) özündeki problemi, yani bunun 2025’te sona erecek olması sorununu çözmek gerekli. Bu anlaşmanın 2025’te sona ermesinin önüne geçmenin bir yolu yok, dolayısıyla İran’ın hızlı bir şekilde nükleer silaha sahip olmasını engellemenin bir yolu yok.” ifadelerini kullandı
"B PLANI" YOK
Trump’ın, nükleer anlaşmanın sona ermesinden sonra ne olacağına ilişkin sorusunun anlamlı olduğunu dile getiren Johnson, bununla birlikte anlaşmanın ortadan kaldırılması durumunda ne olacağına ilişkin bir "B planı" bulmadığını da kaydetti.
Anlaşmanın geleceğiyle ilgili belirsizliğe dikkati çeken Johnson, şunları söyledi:
“Anlaşmanın çökmesi ihtimal dahilinde. Peki o zaman ne olacak? İran hemen bir bomba yapmaya başlayacak. Onları nasıl durduracağız? B planımız ne? Şu anda işleyen bir anlaşma var. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 400 teftiş yaptı. İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu yüzde 95 azaltmayı başardık. Bunlar işe yarıyor, o halde anlaşmanın özünü muhafaza edip geri kalanını da düzeltelim.”
İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI
Temmuz 2015'te, AB ve P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.
Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise ''en kötü anlaşmalardan biri" olarak tanımladığı İran ile nükleer anlaşmadan ABD’yi çekmekle tehdit ediyor. İngiltere, Fransa ve Almanya ise anlaşmanın, eksikleri giderilerek korunmasını savunuyor.
Trump'ın bu konudaki kararını 12 Mayıs’a kadar vermesi bekleniyor.
KUZEY KORE SORUNU
Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini açıklanmasının ardından, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in 27 Nisan’da tarihi bir zirvede bir araya gelmişti.
Görüşmenin ardından imzalanan Panmunjom Deklerasyonu'yla barış yönünde tarihi kararlara imza atılmıştı. Liderler Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve mevcut ateşkes durumunun ABD ve Çin'in dahil olacağı üçlü ve dörtlü görüşmelerle kalıcı barış anlaşmasına dönüştürmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.
Trump’ın Kim ile birkaç hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.