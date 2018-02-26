İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili İngiliz Parlamentosunda yaptığı konuşmada, bölgedeki savaşın "dünyanın başka yerinde görülmemiş ölçekte bir insani trajediye yol açtığını" söyledi.

AA'nın haberine göre, Suriye'de yaşanan acıların sorumlusunun Esed rejimi olduğunu, rejimin de İran ile Rusya tarafından desteklendiğini vurgulayan Johnson, şunları kaydetti:

"Acı ironiyle Rusya ve İran, Doğu Guta'yı geçtiğimiz mayısta gerginliği azaltma bölgesi ilan etmiş ve insani yardımların erişiminin sağlanması sözünü vermişti ancak gerçek şu ki Esed rejimi bu yıl Doğu Guta'ya sadece tek bir Birleşmiş Milletler (BM) konvoyunun girişine izin verdi."

Doğu Guta'da sadece son bir haftada yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Johnson, bölgede kimyasal silah kullanıldığı yönündeki gelişmelerin soruşturulması ve bu silahların kullanılmasından sorumlu herkesin yargılanması çağrısında bulundu.

Johnson, hafta sonu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, bugün de Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile bölgedeki son gelişmeleri görüştüklerini belirterek, Suriye genelinde ateşkes uygulanması ve acil yardımların ihtiyaç sahiplerine bir an önce ulaştırılması noktasında İngiltere'nin müttefiklerine katıldığını aktardı.

"İLERLEME YOLUNUN ÖNÜNDE SADECE ESED REJİMİ DURUYOR"

Doğu Guta'daki yüz binlerce sivilin açıkla boğuştuğunu hatırlatan Johnson, bölgenin gıdayla dolu Şam'daki BM depolarından sadece birkaç kilometre ötede olduğunun altını çizdi.

Johnson, "Esed rejimi, BM'nin 2401 sayılı kararı uyarınca bu kaynakların ulaştırılmasına izin vermelidir. Verdikleri sözlere uygun olarak da Rusya ve İran'dan bunun gerçekleşmesini sağlamalarını bekliyoruz." dedi.

Son gelişmeler ışığında 2401 sayılı kararın hayata geçirilmesi planları hakkında bilgi vermesi için Rusya'nın Londra Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına davet ettiğini dile getiren Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'deki katliamı sadece siyasi bir anlaşma sona erdirebilir ve böylesine bir anlaşmanın da arzunun var olduğu sürece mümkün olduğuna inanıyorum. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararıyla ortaya koyulan bir çözüm yolunda birleşti. Rusya da BM himayesinde siyasi bir çözüm bulunması arzusunu bildirdi. Bugün, ilerleme yolunun önünde sadece Esed rejimi duruyor. Bu nedenle Rusya'yı, Esed rejimini müzakere masasına getirmek için bütün nüfuzunu kullanmaya ve Suriye halkının umutsuzca ihtiyaç duyduğu barış yolunda adımlar atmaya çağırıyorum."

Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'dan durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesinin yapılabilmesi için cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi toplantısında bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.

Suriye'de Rusya ve İran destekli Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'daki insanlık dramıyla ilgili Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) yaptığı son açıklamada, 14 Kasım 2017-24 Şubat 2018 döneminde düzenlenen saldırılarda bin 121 sivilin öldüğü bildirilmişti.

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