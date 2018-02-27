İngiltere: Esad rejimine karşı hava saldırılarına katılabiliriz

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile ilgili kanıtları görmeleri durumunda Esad rejimine karşı düzenlenecek hava saldırılarını destekleyebileceklerini söyledi.

Johnson, İngiltere'nin Esad rejimine yönelik hava saldırılarında ABD güçleriyle birlikte hareket edebileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Johnson, kimyasal silah kullanımı ile ilgili olarak "Eğer kanıtlayabilirsek ve Birleşik Krallık'ın faydalı olabileceği bir eylem planı teklifi gelirse bunu ciddi bir şekilde düşünürüz" ifadelerini kullandı.

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