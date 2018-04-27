İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, e-sigaralarla ilgili hazırladığı yeni raporunda, nikotinin kamuoyunda yanlış bilindiğini açıkladı.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (Public Health England), e-sigaralarla ilgili hazırladığı yeni raporunda, nikotinin kamuoyunda yanlış bilindiğine dikkat çekti. Kuruma göre; İngiltere’de sigaranın sağlığa zararlı etkilerinin büyük çoğunluğunun nikotinden kaynaklanmadığını bilen yetişkinlerin oranı yüzde 10’dan daha az.
"ZARARA NEDEN OLAN ZEHİRLİ DUMAN"
İHA'nın haberine göre; araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen King's College London Tütün Bağımlılığı Profesörü ve başyazar Prof. Ann McNeill, "Ne yazık ki sigara içenler, sigaradan kaynaklanan zararın nedeni hakkında hâlâ yanlış birtakım bilgilere sahip. İnsanlar tütün içeren sigaraları içtiğinde, sigara dumanında bulunan ve 70'inin kansere neden olduğu bilinen 7 bin maddeden oluşan ölümcül bir karışımı teneffüs ediyor. İnsanlar nikotin için sigara içiyor, fakat birçoğunun bildiğinin aksine, nikotin oluşan zararın çok küçük bir bölümüne neden oluyor. Zarara neden olan zehirli dumandır ve tütünle ilişkili tüm hastalık ve ölümün en büyük nedenidir" dedi.
HASTALIKLARIN TEMEL SEBEBİ NİKOTİN DEĞİL
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun raporu, gençler ve yetişkinlerin e-sigara kullanımı, halkın tutumları, sigarayı bırakma üzerindeki etkisi, sağlık riskleri ve nikotinin rolü konularında yeni bilgiler içerirken, aynı zamanda ısıtılan tütün ürünlerini de ele alıyor. Hükümetin İngiltere için oluşturduğu yeni Tütün Kontrolü Planı "Sigaraya karşı daha güvenli alternatiflerin erişilebilirliğini en üst düzeye çıkarmak" taahhüdünü içeriyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre; 2025 yılında 1 milyardan fazla insan sigara içmeye devam edecek. Dünyada tütün endüstrisi ve kamu otoriteleri de son yıllarda tütünde zarar azaltma kavramı ile zararı azaltılmış ürünleri tartışmaya açmış durumda. Otomobillerde güvenlik, çocuklara cinsel eğitim veya alkol kontrolü gibi pek çok alanda uygulanan zarar azaltma politikaları, tütün endüstrisi için büyük bir değişimi ifade ediyor.
SİGARA YANDIĞINDA BİNLERCE KİMYASAL MADDE AÇIĞA ÇIKIYOR
Halk sağlığı uzmanları tütünde doğal olarak bulunan nikotinin bağımlılık yapıcı özellikte olmasına karşın, sigaraya atfedilen hastalıkların temel nedeni olmadığı görüşünde birleşiyor. Sigara yakıldığında, yanma dolayısıyla binlerce kimyasal madde açığa çıkıyor. Endüstrinin geliştirdiği yenilikçi ürünlerde yanma değil ısıtma sistemi devreye giriyor. Pek çok halk sağlığı uzmanına göre yakmanın olmadığı ürünlerin geleneksel sigarayla kıyaslandığında potansiyel olarak daha az zararlı olması muhtemel. Çünkü bu ürünler, sigarayla ilgili hastalıkların temel sebebi olarak nitelendirilen, tütünün ve diğer bileşenlerin yakılmasıyla ortaya çıkan zararlı kimyasalların oluşumunu önemli ölçüde azaltıyor.
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