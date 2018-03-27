İngiltere ile Rusya'nın casus krizi Dünya Kupası'nı vuracak

İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu Sergei Skripal ile ilgili yaşanan krizin artçı sarsıntıları önümüzdeki yaz Rusya'da düzenlenecek FIFA 2018 Dünya Kupası'nı da etkileyecek gibi gözüküyor.
İngiltere'nin ardından birçok Batılı ülke, topraklarındaki Rus diplomatlar için aldıkları sınır dışı kararlarını açıklarken, bundan sonraki süreçte farklı ülkelerden Dünya Kupası'nı boykot etme kararları gelmesi bekleniyor.
İngiltere, Polonya ve İzlanda diplomatik boykot kararlarını resmen açıklarken, Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya konuyu değerlendirdiklerini belirtmişti. Bu listenin daha da genişleyebileceği belirtiliyor.
Diplomatik boykot kararı, kararı alan ülkenin hiçbir resmi temsilcisini Dünya Kupası'na göndermemesi anlamına geliyor ancak turnuvada mücadele edecek takımları kapsamıyor.
İLK DESTEK POLONYA'DAN
İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırım kararlarını açıklarken, hiçbir kraliyet ailesi mensubunun veya hiçbir İngiliz bakanın turnuvaya katılmayacağını ve İngiltere'nin Dünya Kupası'na diplomatik boykot uygulayacağını açıklamıştı.
Theresa May'in kararına ilk destek Polonya'dan geldi. Polonya Başbakanı Andrzej Duda, 14 Haziran'da Moskova'da yapılacak açılış seramonisine katılmayı reddettğini açıkladı.
İZLANDA: AVRUPA'DAKİ BARIŞ VE GÜVENLİĞE TEHDİT
Rusya'nın ev sahipliğini yapacağı 2018 Dünya Kupası'nı boykot edeceğini duyuran bir diğer ülke de İzlanda oldu.
İzlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzlanda hükümeti, İngiltere ve diğer batılı devletlerle dayanışma içinde olmaya karar vererek bu ay başında Salisbury'deki kimyasal saldırıya yönelik ortak tepkiye dahil oldu." denildi.
Salisbury'deki saldırının "uluslararası hukuku ihlal ettiği ve Avrupa'daki barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunun" vurgulandığı açıklamada, İzlanda'nın tüm yakın müttefikleri ile ortaklarının bu eylem karşısında Rusya'ya karşı önlemler aldığı anımsatıldı.
"İzlanda'nın aldığı önlemler arasında, Rus yetkililerle yapılan tüm üst düzey ikili diyaloğun geçici olarak ertelenmesi bulunuyor. Bunun sonucu olarak İzlandalı liderler, bu yaz Rusya'daki FIFA Dünya Kupası'na katılmayacaklar." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, zehirlenme olayına ilişkin Rusya'nın inandırıcı bir açıklama yapması ve soruşturma çerçevesinde de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile işbirliği yapması çağrısında bulunuldu.
İzlanda gibi Polonya da açık bir şekilde boykot kararını duyururken, Avustralya, Danimarka, İsveç ve Japonya Dünya Kupası'nı boykot etme konusunu istişare ettiklerini bildirmişti.
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