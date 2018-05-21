İngiltere ile Rusya'nın krizi Abramoviç'i vurdu!

Eski Rus casusu Sergei Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından gerilen ve tarihin en düşük noktalarından birine ulaşan Moskova-Londra ilişkilerindeki bozulma Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovic'i de vurdu.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, geçtiğimiz ay İngiltere vizesi sona eren Rus milyarderin vizesini yeniletmek konusunda sıkıntı yaşadığı ve işlemlerinin normalden daha yavaş ilerlediği belirtildi.

Abramoviç'in yaşadığı vize sıkıntısı nedeniyle bu hafta Londra Yüksek Mahkemesi'nde ifade vermesi gereken bir duruşmaya katılamadığı belirtilirken, Rus milyarder Chelsea'nin Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek FA Cup'ı müzesine götürdüğü karşılaşmaya da katılamadı.

Abramoviç'in varlıklarını yöneten Millhouse şirketinin üst düzey yöneticilerinden David Davidoviç, Londra'daki mahkemeye verdiği ifadede Abromoviç'in İsviçre'de olduğunu ve bu nedenle duruşmaya katılamadığını söyledi.

Forbes dergisine göre, 10.8 milyar dolar serveti bulunan Roman Abramoviç, Rusya'nın en zengin 11. kişisi. Servetini 1990'lı yıllarda petrol sektöründen kazanan Abramoviç, 2003 yılında Chelsea'yi satın alarak kulübü Premier Lig'in en başarılı takımlarından biri haline dönüştürmüştü.

Servet sahibi birçok Rus uzun süredir Londra'da yaşıyor ve işlerini buradan yürütüyor. Ancak Rusya ve İngiltere arasında yaşanan krizin, Rus milyarderlerin de hayatlarını zorlaştırabileceği belirtiliyor.

İngiltere, krizin yaşandığı Mart ayında yabancı yatırımcılara verilen vizelerin geriye dönük şekilde inceleneceğini ve bu isme Rus iş adamlarının da dahil olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise servetlerini Putin ile olan ilişkilerine borçlu olan Rus milyarderlerin İngiliz polisi tarafından hedef alınabileceğini duyurmuştu.

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