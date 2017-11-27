İngiltere ilk diplomat kedisini Ürdün'de atadı

İngiltere'nin Ürdün Büyükelçiliği, Abdounlu Lawrence adı verilen bir kediyi diplomat olarak fare avcılığı görevine atadı.

Ekim ayında Amman'da bir hayvan barınağından alınan ve Abdounlu Lawrence adı verilen kedi, İngiltere'nin ilk diplomat kedisi olma özelliği taşıyor.

Sosyal medyada oldukça ünlü olan Lawrence'ın yaklaşık 7 bin takipçisi var.

Amman Büyükelçi yardımcısı Laura Dauban, "Lawrence fare avcılığı görevinin yanı sıra Twittter'daki takipçileriyle ilgileniyor ve takipçilerine Ürdün'deki büyükelçiliğimizi farklı bir bakış açısıyla göstermemize yardımcı oluyor. İngiliz turistlerin Ürdün'e gelip ülkeyi ziyaret etmelerini istiyoruz, burası huzurlu ve müreffeh bir ülke" dedi.

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