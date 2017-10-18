İngiltere İç İstihbarat Servisi MI5'ın Başkanı Andrew Parker, ülkesindeki terör tehdidine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Parker, İngiltere'deki terör tehdidinin görülmemiş düzeyde ciddi olduğunu söyledi ve yeni saldırılar için 'kaçınılmaz' olduğunu belirtti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Manchester, Westminster ve Londra Köprüsü'ndeki saldırıları hatırlatan Parker, İngiltere'nin terör tehdidi konusunda dramatik bir biçimde vites yükselttiğini söyledi.

Parker, "Tehdit çok boyutlu ve hızla gelişiyor. Daha önce görmediğimiz bir hızda ortaya çıkıyor. Bu benim 34 yıllık kariyerimde gördüğüm en yüksek tempo. Bugün daha fazla terörist aktivite var, bize daha hızlı ulaşıyor ve tespit etmesi zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

Güvenlik alanında çalışan gazetecilerle yaptığı toplantıda konuşan Parker, MI5'ın çalışan sayısını 4 binden 5 bine yükselttiğini belirterek, geçtiğimiz 4 yılda 20'den fazla ciddi terör saldırısının önlendiğini ifade etti.

Sadece son 7 ayda 7 saldırının engellendiğini belirten Parker, "Tehdit bildiğimden çok daha çeşitli. Planlar burada geliştiriliyor ancak denizaşırı yerlerden yönetiliyor. İnternet üzerinden planlanıyor. Uzun planların yanı sıra spontan saldırılar... Vahşi bir zafer vaadeden zehirli bir ideoloji altında birleşmiş, her yaştan, cinsiyetten, arka plandan aşırılıkçılar..." ifadelerini kullandı.