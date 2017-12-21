İngiltere istihbaratı 'siber silahlar geliştiriyor'

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İngiltere'nin iletişim istihbaratından sorumlu kurumu GCHQ, tehdit oluşturabilecek ülkelere karşı 'siber silahlar' geliştirdi.

İngiliz Parlamentosu'nun MI5, MI6 ve GCHQ'nin istihbarat ve güvenlik faaliyetlerinden sorumlu komitesinin (ISC) sunduğu yıllık raporda, İngiltere'nin siber savunma çalışmalarının planlanandan daha hızlı ilerlediği belirtildi.

GCHQ yeni siber silahları için "Daha önce hiç kullanılmayan, devletlere karşı mücadelede en üst teknolojiye sahip siber kabiliyetler" dedi.

The Times gazetesinin haberine göre siber silahların ayrıntıları paylaşılmadı ama geliştirilen teknolojiler arasında başka ülkelerin savaş uçaklarının, gemilerinin ve füze sistemlerinin işlevsiz hale getirilmesi, cep telefonlarındaki bilgilere erişim veya telefonların hafızalarının silinmesi gibi özellikler var.

'Dünyaya zarar veren' siber silahlara örnek gösterilen virüslerden biri Stuxnet. ABD ile İsrail'in geliştirdiği düşünülen virüs, İran'ın uranyum geliştirme programını hedef almıştı.

İngiltere Parlamentosu'nun istihbarat komitesi ISC dün yayımladığı rapora göre İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6, Rusya'nın geniş çaplı istihbarat savaşı başlattığını duyurdu.

Raporda şöyle deniyor: "Yakın zamandaki örneklerden biri, Rusya'nın Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Moskova'nın hiçbir sorumluluğu olmadığına dair tüm dünyayı ikna etmek için yürüttüğü propagandadır. Bu gerçek dışı. Biz, herhangi bir şüphe olmaksızın Rus ordusunun füze rampası tedarik ettiğini biliyoruz."

İstihbarat teşkilatlarının çalışmalarını denetleyen komite ayrıca, İngiltere'nin su rezervlerinin, elektrik enerjisi ağının, telekomünikasyon sisteminin IŞİD saldırısı tehdidi altında olabileceğine dair kaygılar olduğunu belirtti.

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