İngiltere- İtalya hazırlık maçına Deniz Aytekin damgası! 2018 Dünya Kupası biletini play-off turunda İsveç'e kaptıran İtalya, 2018 Dünya Kupası'nda Belçika, Panama ve Tunus'la G Grubu'nda mücadele edecek İngiltere'ye konuk oldu. Maçı Almanya Futbol Federasyonu'nun FIFA kokartlı Türk asıllı hakem Deniz Aytekin yönetti.

İngiltere maça hızlı başladı. Leicester City'nin golcüsü Jamie Vardy, maçın 26. dakikasında sahne aldı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve İngiltere, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.





Deniz Aytekin'in kararı ortalığı karıştırdı!



































Deniz Aytekin'in kararı ortalığı karıştırdı!

İkinci yarıda iki takım da değişiklikler yapıp farklı rotasyonlarla oynadı. İtalya gol için 88. dakikaya kadar bekledi ve bu dakikanın içinde maçın hakemi Deniz Aytekin, Video hakem yardımıyla İtalya lehine bir penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına Napoli forması giyen Lorenzo Insigne geçti ve maça eşitliği getirdi. İngiliz futbolcular, Deniz Aytekin'in bu kararı sonrasında uzun süre yoğun itirazlarda bulundu.

Insigne'nin attığı gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi ve taraflar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.